В российских городах появится система распознавания лиц

В ближайшие несколько лет в общественных местах, в том числе на центральных улицах и остановках установят оборудование для распознавания лиц. О предстоящих планах рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Предполагается, что система повысит уровень безопасности, сможет помочь в раскрытии преступлений и поиске пропавших людей. Также камеры будут совместимы с системами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Система распознавания лиц уже была опробована в прошлом году во время чемпионата мира по футболу.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил НСН, что полицейского в очках для распознавания преступников на улице засмеют.