В России завершился первый тур студенческой олимпиады Open Doors

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Первый тур международной олимпиады Open Doors, которая проводится среди зарубежных студентов – абитуриентов магистратур российских высших учебных заведений, завершен. Олимпиаду проводит ассоциация «Глобальные университеты». Координаторы профилей олимпиады - 6 ведущих российских университетов - Высшая Школа Экономики, ИТМО, Томский и Новосибирский университеты, МФТИ и МИФИ. Отмечается, что в текущем году в олимпиаде приняли участие 27 тысяч человек из 163 стран. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в четыре раза.

Отмечается, что победа в олимпиаде позволяет талантливым студентам из зарубежных стран поступить в магистратуру без вступительных испытаний и учиться бесплатно - за счет бюджетных средств. Абитуриент может выбрать любой из 500 университетов России. Обучение по выбранной программе магистратуры может проходить как на русском, так и на английском языках.

Напомним, ранее стало известно, что Минюст считает необходимым обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации. Уточняется, что министерство хочет разработать целый ряд поправок в семейное законодательство, а также законодательство о детстве.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН признала, что у большинства студентов существуют большие сложности с совмещением учебы и работы.