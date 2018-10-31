В России введены штрафы за злоупотребление правом на проведение митингов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 100 тыс. руб. за «злоупотребление правом на митинги». Такой документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Речь в законе идет в частности о подаче уведомления о проведении акции без цели ее проведения или, например, организаторы не уведомили соответствующие органы об отказе от проведения митинга или подали уведомление не в срок.

Авторы закона - депутаты от «Единой России» Александр Грибов и Дмитрий Вяткин.

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