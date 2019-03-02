В России всех недобросовестных родителей включат в реестр

Депутаты Госдумы РФ готовятся к обсуждению законопроекта о создании в России реестра лиц, лишенных родительских прав. О том,что документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщается на сайте российского правительства.

Цель принятия закона – избежать передачи детей лицам, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями.

Предлагается включать в реестр не только бывших родителей, но и опекунов, попечителей, которые были отстранены от воспитания детей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Предполагается, что новый реестр позволит ведомствам оперативно обмениваться информацией о потенциальных усыновителях или опекунах детей, чтобы избежать передачи ребенка безответственным людям.



Соответствующие изменения планируется внести в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Ранее председатель комиссии, член Совета Федерации Андрей Кутепов рассказал НСН о необходимости декретного отпуска для приемных родителей.

