В России утверждены новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Как ранее заявлял глава Роскомнадзора Александр Жаров, «возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», - цитирует главу ведомства Утро.ру.
Процесс аутентификации сейчас занимает несколько минут. Пользователь скачивает мессенджер, получает SMS-подтверждение и может начать общение.
Через 180 дней после обнародования закона, процесс будет более сложным и длительным. Когда пользователь захочет зарегистрироваться в новом приложении, сотовая компания должна будет в течение 20 минут сообщить владельцу сервиса, на кого именно зарегистрирован телефон.
Данные, которые есть у оператора, должны совпасть с теми, что вводит пользователь при авторизации. Если же данные не совпадут, то войти в мессенджер пользователь не сможет, уточняет RT.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин отметил в эфире НСН, что у сотовых операторов на сегодня нет технических возможностей для того, чтобы контролировать все мессенджеры.