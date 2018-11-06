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В России утверждены новые правила идентификации пользователей мессенджеров

6 Ноября 2018 в 12:18
В России утверждены новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Российское правительство утвердило новые правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Согласно опубликованному постановлению, отныне сервисы будут доступны только тем, на кого оформлен номер телефона.

Как ранее заявлял глава Роскомнадзора Александр Жаров, «возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», - цитирует главу ведомства Утро.ру.

Процесс аутентификации сейчас занимает несколько минут. Пользователь скачивает мессенджер, получает SMS-подтверждение и может начать общение.

Через 180 дней после обнародования закона, процесс будет более сложным и длительным. Когда пользователь захочет зарегистрироваться в новом приложении, сотовая компания должна будет в течение 20 минут сообщить владельцу сервиса, на кого именно зарегистрирован телефон.

Данные, которые есть у оператора, должны совпасть с теми, что вводит пользователь при авторизации. Если же данные не совпадут, то войти в мессенджер пользователь не сможет, уточняет RT.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин отметил в эфире НСН, что у сотовых операторов на сегодня нет технических возможностей для того, чтобы контролировать все мессенджеры.

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