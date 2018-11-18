В России стартовали продажи последнего сингла Цоя

В музыкальных магазинах России начались продажи пластинок и CD-дисков с последней песней Виктора Цоя «Атаман». Об этом сообщили журналистам в издательстве Maschina Records.

Тираж сингла – 300 виниловых пластинок и столько же компакт-дисков. На первой стороне пластинки представлена электрическая версия песни 2012 года, на второй – оригинальный акустический вариант, записанный в 1990 году, отреставрированный с исходника – аудиокассеты из архива Натальи Разлоговой.

Обложка сингла оформлена другом музыкантов «Кино», участников творческой группы «Новые Художники» Олегом Котельниковым.

Официальная презентация сингла состоится на концерте «Симфоническое Кино» 22 ноября, пишет РИА Новости.

Ранее на аукционах были проданы несколько вещей лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Отец музыканта Роберт Цой в эфире НСН признался, что идея продажи вещей сына с молотка ему не нравится.