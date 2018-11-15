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Музыка

Роберт Цой устал от шумихи вокруг продажи личных вещей лидера группы «Кино»

15 Ноября 2018 в 21:45
Роберт Цой устал от шумихи вокруг продажи личных вещей лидера группы «Кино»
Отец Виктора Цоя признался в интервью НСН, что идея продажи вещей его знаменитого сына ему не нравится.
Режиссер Алексей Учитель рассказал, что готов снимать «мифологический фильм» о Викторе Цоя. Старт процессу дадут летом будущего года, а пока идет выбор натуры и проходит кастинг.

Учитель акцентировал внимание, что это не будет биографическая лента. И уже есть рабочее название — «47». Напомним, точно также назывался последний музыкальный альбом, который Цой записывал перед гибелью в автокатастрофе.

А 15 ноября на аукцион выставлен номерной знак автомобиля рок-музыканта. Стартовая цена лота составляет два миллиона рублей.

Отец Виктора Цоя Робер Цой в эфире НСН подчеркнул, что уже давно не интересуется подобными новостями (слушайте аудио).

«Всякие телодвижения в отношении Виктора совершают. Начинают продавать записки, паспорт. Словом, всё, что касалось его руки. Но я ко всей этой шумихе отношусь холодно и безразлично», - сообщил НСН отец рок-музыканта. 

Номерной знак в своем гараже обнаружил житель Юрмалы. На нем четко видны следы от удара, в результате которого в 1990-м году ушел из жизни знаменитый музыкант. Проверка по базе данных доказала, что это действительно номерной знак «Москвича» Цоя.

Ранее за 9 миллионов рублей был продан паспорт лидера рок-группы «Кино».

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