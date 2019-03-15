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В России стали покупать вдвое больше антидепрессантов

15 Марта 2019 в 20:26
В России стали покупать вдвое больше антидепрессантов

В России растут продажи антидепрессантов: за прошедший год — на 14,5%, а за последние пять лет рынок увеличился вдвое. Эксперты объясняют РБКэто частичным отказом от употребления снотворного и нелегальными выписками врачей. Как отметила президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, это общемировая тенденция. По ее словам, право выписывать такие препараты есть только у психиатров и психотерапевтов, но обращаемость к этим специалистам за последние годы не возросла.

Ранее главный нарколог Минздрава России в беседе с НСН заявил, что лечить депрессию с помощью психоделиков в России вряд ли когда-то будут. Евгений Брюн отметил, что медицинские исследования на эту тему постоянно ведутся, и арсенал антидепрессантов постоянно расширяется. «Но наркотики – это совсем другой класс веществ, который наносит больше вреда, нежели даёт пользу», - добавил эксперт.

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