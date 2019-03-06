Нарколог: Лечить депрессию психоделиками не позволят законы и Минздрав

Главный нарколог Минздрава России в беседе с НСН заявил, что лечить депрессию с помощью психоделиков в России вряд ли когда-то будут.

Ученым из Калифорнийского университета в Дэвисе в США удалось снизить симптому тревожности депрессии у крыс, применив в микродозах психоделик диметилтриптамин. Как отмечает издание Medical Press, которое публикует выводы специалистов, этот эксперимент является первым взносом в доказательную базу эффективности и безопасности режима лечения психоделиками. Ученые объяснили выбор диметилтриптамина тем, что его основная структурная часть подобна другим психоделикам, которые содержат индол, включая псилоцибин и ЛСД.

Между тем, журнал ACS Chemical Neuroscience подчёркивает, что опыты на крысах показали, что даже небольшие дозы психоделических препаратов вызывают целый ряд непредсказуемых эффектов, в том числе атрофию нейронов. Это может крайне негативно влиять на здоровье мозга.

В свою очередь, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН заявил, что не видит в исследовании американских учёных какой-то сенсационности, поскольку, по определению, любые наркотики дают «настроение» и «аффект», а также иллюзорное состояние счастья:

«Это всё иллюзии, поскольку вред от наркотиков многократно перевешивает мнимую пользу. При этом хочу сказать, что медицинские исследования постоянно ведутся и арсенал антидепрессантов постоянно расширяется. И мы знаем мишени, на которые они должны работать. И в этом отношении ведутся работы. Но наркотики – это совершенно другая тема. Это – совсем другой класс веществ, который наносит больше вреда, нежели даёт пользу. Да, когда-то и опий, и конопля входили в фармакопею. Ими лечили психические расстройства, но человечество отказалось от них, поскольку был видимый вред», - отметил собеседник НСН.

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли смысл вернуться к этому опыту и как-то переосмыслить его, Евгений Брюн заявил, что в этой области достаточно сложно делать прогнозы и строить какие-либо предположения. При этом нарколог подчеркнул, что российское законодательство не позволит применять в нашей стране такие методы лечения:

«Легко можно прогнозировать развитие в физике, в технике. Что касается психологии, то таких возможностей нет. Мы не знаем, как будет развиваться наука. Но могу сказать точно, что в России такой вариант лечения исключен. Есть мировое законодательство, есть национальные, и они все звучат одинаково: есть список наркотиков, которые запрещены для применения к человеку. И это не только у нас в России. Потому что вред доказан. И в обозримом будущем, наверно, никогда не будет», - резюмировал эксперт.

Напомним, различные психоделические препараты, в том числе ЛСД, изначально были созданы для лечения шизофрении и других психических болезней. Во второй половине прошлого века «кислота» быстро стала популярным психоделическим веществом среди молодежи. По этой причине все подобные вещества были либо запрещены, либо переведены под строгий контроль со стороны государства.