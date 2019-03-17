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В России создают корабли почти на 50 ракет «Калибр» и «Циркон»

17 Марта 2019 в 11:31
В России создают корабли почти на 50 ракет «Калибр» и «Циркон»

Россия готовится к производству модернизированных фрегатов проекта 22350М. На каждом из них можно будет установить 48 крылатых ракет «Калибр» и «Циркон». Сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Эскизное проектирование фрегатов уже завершено. Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разрабатывает конструкторскую документацию на корабли.

Чтобы обеспечить установку максимального боекомплекта крыталых ракет «Калибр» до 48 единиц , водоизмещение модернизированных фрегатов «планируется увеличить до 7 тыс. тонн».

По данным источника, «в арсенал кораблей также будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон"», цитирует Газета.ru.

Однако, комментировать данную информацию в объединенной судостроительной корпорации не стали.

Напомним, в рамках проекта 22350 на отечественном фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков» установлены крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и станция визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Проходит испытание корабль «Адмирал флота Касатонов». Водоизмещение фрегатов составляет 4,5 тысяч тонн, количество крылатых ракет «Калибр» на борту – до 16 единиц.

Ранее военные эксперты в интервью НСН объяснили, как российская установка «Филин» дезориентирует противника и его оружие.

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