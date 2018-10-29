В России снизилась рождаемость

Рождаемость в России за 9 месяцев 2018 года уменьшилась на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает URA.ru со ссылкой на Росстат.

За январь-сентябрь 2018 года родилось 1,21 миллиона детей. Самый высокий уровень рождаемости отметили в Москве и Московской области. Меньше всего родилось в Ненецком и Чукотском автономных округах. Больше всего смертей зафиксировали также в столице и Мособласти. Самый низкий показатель — в Ненецком и Чукотском АО. За 9 месяцев скончались 1,38 млн человек, что на 5,5 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также статистика отметила снижение заключаемых браков и роста разводов.

В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что в Сибири и на Кавказе семья с тремя и более детьми считается нормой, в отличие от крупных мегаполисов.