Вашингтон можно заставить сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного удара по России. Об этом рассказал заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, сообщает RT. По его словам, для этого нужно взять пример с Северной Кореи, которая испытаниями межбаллистической ракеты заставила США отказаться от нападок на Пхеньян, сообщает «Военно-промышленный курьер».Ura.ru. Заставить Вашингтон отказаться от превентивного удара может только создание ядерных боеприпасов гиперкалибра. Они, по версии Константина Сивкова, помогут «гарантированно уничтожить» Соединённые Штаты.
Ранее в эфире НСН Константин Сивков рассказал, что удар по разломам тихоокеанского побережья приведёт к вулканической деятельности в этом районе. Вулканическая деятельность, в свою очередь, сможет спровоцировать извержение супервулкана Йеллоустон. Это, по словам аналитика, уничтожит США как континент.