В России рассказали о «гарантированном уничтожении» США

Вашингтон можно заставить сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного удара по России. Об этом рассказал заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, сообщает RT. По его словам, для этого нужно взять пример с Северной Кореи, которая испытаниями межбаллистической ракеты заставила США отказаться от нападок на Пхеньян, сообщает «Военно-промышленный курьер».

Как подчеркнул Сивков, США могут пойти на ядерную войну с Россией, если будут уверены в том, что за ответом со стороны РФ не последует гибель властей и транснациональных манипуляторов сообщает Ura.ru . Заставить Вашингтон отказаться от превентивного удара может только создание ядерных боеприпасов гиперкалибра. Они, по версии Константина Сивкова, помогут «гарантированно уничтожить» Соединённые Штаты.

Ранее в эфире НСН Константин Сивков рассказал, что удар по разломам тихоокеанского побережья приведёт к вулканической деятельности в этом районе. Вулканическая деятельность, в свою очередь, сможет спровоцировать извержение супервулкана Йеллоустон. Это, по словам аналитика, уничтожит США как континент.