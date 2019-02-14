В России предрекли избыток бензина

Аналитики связывают рост производства не только со строительством новых заводов, но и с модернизацией старых.
Также по прогнозам, до 2026 года обновления затронут еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 млн тонн, пишет Ura.ru
При этом спрос на бензин внутри страны растет медленно, а на экспортных рынках высока конкуренция. Из-за этого заводы столкнутся с проблемой сбыта.
В эфире НСН президент Независимого топливного союза Павел Баженов поставил качество и доступность топлива в России под сомнение.