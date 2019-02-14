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В России предрекли избыток бензина

14 Февраля 2019 в 08:39
В России предрекли избыток бензина
Одно из крупнейших предприятий Тюменской области – Антипинский НПЗ в скором времени может столкнуться с проблемой сбыта. Как сообщили аналитики Argus Consulting, на которых ссылаются «Ведомости», в 2018 году после запуска новых установок на Антипинском НПЗ и ряде других нефтеперерабатывающих предприятий объем выпуска бензина увеличился на 2 миллионов тонн.

Аналитики связывают рост производства не только со строительством новых заводов, но и с модернизацией старых.

Также по прогнозам, до 2026 года обновления затронут еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 млн тонн, пишет Ura.ru

При этом спрос на бензин внутри страны растет медленно, а на экспортных рынках высока конкуренция. Из-за этого заводы столкнутся с проблемой сбыта.

В эфире НСН президент Независимого топливного союза Павел Баженов поставил качество и доступность топлива в России под сомнение.

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