В России предрекли избыток бензина

Одно из крупнейших предприятий Тюменской области – Антипинский НПЗ в скором времени может столкнуться с проблемой сбыта. Как сообщили аналитики Argus Consulting, на которых ссылаются «Ведомости», в 2018 году после запуска новых установок на Антипинском НПЗ и ряде других нефтеперерабатывающих предприятий объем выпуска бензина увеличился на 2 миллионов тонн.

Аналитики связывают рост производства не только со строительством новых заводов, но и с модернизацией старых.

Также по прогнозам, до 2026 года обновления затронут еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 млн тонн, пишет Ura.ru

При этом спрос на бензин внутри страны растет медленно, а на экспортных рынках высока конкуренция. Из-за этого заводы столкнутся с проблемой сбыта.