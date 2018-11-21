В России появится новая программа по освоению Луны

Новая космическая государственная программа по освоению Луны появится в России. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в «Роскосмосе». Источник отмечает, что в ней будут расписаны задачи российских станций, которые отправятся к естественному спутнику Земли в 2020-х годах. Кроме того, в программе будет отражено создание нового корабля.

По оценкам председателя Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрия Коптева, реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.

Между тем, ранее стало известно, что российские космонавты могут высадиться на Луну после 2030 года, сообщает RT.

Напомним, накануне Международной космической станции исполнилось 20 лет. Именно в этот день в 1998 году на орбиту Земли был запущен модуль «Заря», с которого началась история МКС. Сейчас космическая станция насчитывает четыре российских сегмента, семь американских, два европейских и один японский. За 20 лет на борту МКС побывали 57 экспедиций, всего в проекте участвуют 14 стран. Герой РФ и СССР, исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос», лётчик-космонавт Сергей Крикалёв, который участвовал в сборке станции, в эфире НСН рассказал, что произвело наибольшее впечатление.