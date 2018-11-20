«Кажется, это было недавно». Крикалёв рассказал о создании МКС

ФОТО: www.roscosmos.ru

Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» в эфире НСН рассказал об участии в сборке МКС.

Во вторник, 20 ноября, исполняется 20 лет Международной космической станции. Именно в этот день в 1998 году на орбиту Земли был запущен модуль «Заря», с которого началась история МКС. Изначально модуль предназначался для энергоснабжения и управления ориентацией станции, на данный момент он используется как хранилище топлива и склад. Сейчас МКС насчитывает четыре российских сегмента, семь американских, два европейских и один японский. За 20 лет на борту МКС побывали 57 экспедиций, всего в проекте участвуют 14 стран.

, который участвовал в сборке станции, в эфирерассказал, что произвело наибольшее впечатление.

«Мне довелось побывать на МКС трижды. Первый раз – когда был сборочный полёт, второй раз – в составе первой экспедиции и третий раз – в составе одиннадцатой экспедиции, когда после катастрофы шаттлов экипажи сократились, только опытные космонавты летали на орбиту. Каждый полёт был по-своему запоминающийся. Если говорить о сегодняшнем событии, то запомнилось первое открытие люков, первый вход, первое включение света. Кажется, было совсем недавно», - отметил космонавт.





ФОТО: Сергей Крикалёв во время сборочного полёта // NASA TV

Как предположил Сергей Крикалёв, в будущем МКС может оказаться в частных руках, что пойдет станции на пользу.

«Не идёт разговор о закрытии станции, идёт разговор о передаче содержания станции из государственных рук в частные. Такие разговоры идут по американскому сегменту. Среди специалистов понятно, что это может быть общее направление движения, но это не то, что завтра случится на 100%. Какая-то часть может быть перенесена, какая-то будет продолжать финансироваться государством, тем более, это сложный международный проект», - считает космонавт.





ФОТО: космонавты с флагами стран, которые побывали на МКС

По словам Сергея Крикалёва, главным достижением МКС за 20 лет является работа ряда стран вместе.

«Одно из главных достижений, что мы научились работать вместе, совместно решать проблемы. Это совсем другая энергетика по сравнению с другими станциями, возможно, и другие каналы связи. Это другой инструмент для получения знаний. Этим инструментом мы пользуемся, причём продолжаем создавать. Американцы закончили развёртывание своего сегмента, а мы ещё пока продолжаем. Сейчас главная цель на российском сегменте – это завершение развёртывания станции, увеличение количества рабочих мест, проведение новых экспериментов и продолжение международного сотрудничества», - пояснил собеседник НСН.

При этом исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» уточнил, что в рамках работы МКС создаются новые методики для будущих полётов за пределами низкой околоземной орбиты.

Напомним, 19 ноября в Звёздном городке состоялись проводы экипажа пилотируемого корабля «Союз-МС-11». Его запуск к МКС запланирован на 3 декабря. В состав основного экипажа российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн из США и Давид Сен-Жак из Канады.