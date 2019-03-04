В России началась Масленичная неделя, предваряющая Великий пост. Эксперты выяснили, где в стране самые дорогие блины. Так лакомство домашнего приготовления в Кировской области обойдется в пять рублей. Эксперты исходили из стоимости ингредиентов: муки, яиц, молока, масла и сахара. В среднем по России стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов составляет 3 рубля 69 копеек. Самый дешевый блин приготовит житель Воронежа, он обойдется в 3 рубля 15 копеек. Домашний блин в Москве будет стоить 4 рубля 75 копеек, в Санкт-Петербурге - 4 рубля 87 копеек.

Между тем, эксперты из Роспотребнадзора рассказали жителям страны о том, как выбрать главное лакомство масленичной недели. Как отмечают «Известия», в первую очередь, россиянам рекомендовали обращать внимание на условия реализации продукции, на чистоту рабочего места продавца и условиям хранения продуктов.

Помимо этого, отмечающим Масленицу нужно чередовать жареные и жирные блюда с сырыми овощами, чтобы нормализовать пищеварение, а также не злоупотреблять алкогольными напитками.

Напомним, ранее сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов во время пресс-конференции НСН «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?» назвал самыми безопасными начинками яичную и овощную, в списке опасных - мясная и рыбная.

«Овощная и яичная начинка самые безопасные, от рыбных мясных начинок лучше отказаться, потому что сложно проверить, как и где они изготавливаются. Начинка может пройти неправильную термообработку, здесь больше вероятности проблем в безопасности. Это грозит расстройством желудка», - отметил Борисов.