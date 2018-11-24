В Роскосмосе объяснили слова Рогозина о полёте американцев на Луну

В Роскосмосе заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин шутил, когда сказал о необходимости проверки высадки американцев на Луну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.



Напомним, ранее Рогозин, посещая компанию «Российские космические системы», заявил, что факт высадки американцев на спутник Земли необходимо проверить.

Первым человеком с Земли, побывавшим на Луне, стал американец Нил Армстронг в 1969 году.

Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов посчитал шуткой заявление Рогозина про высадку американцев на Луне. В эфире НСН космонавт отметил, что существующих доказательств этому предостаточно.