Виноградов: Доказательств полета американцев на Луну предостаточно

Космонавт Павел Виноградов в эфире НСН заявил, что факт высадки американцев на Луне не требует проверки – доказательств достаточно.

Новая лунная миссия проверит, были ли американцы на Луне. Так ответил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на соответствующий вопрос президента Молдавии Игоря Додона. Он отметил, что подготовка к совместному с НАСА полету уже началась. Специально для этого была скорректирована программа экспериментов на МКС, цель которой – создать технологии и подготовить экипаж к работе у менее комфортных условиях.

Герой России, космонавт Павел Виноградов посчитал шуткой заявление Рогозина про высадку американцев на Луне. В эфире НСН космонавт отметил, что существующих доказательств этому предостаточно.

«Доказывать, что глупость – это глупость, самое неблагодарное дело. Существует куча материалов, подтверждающих эту миссию. Возьмите и прослушайте переговоры космонавтов, которые стартовали на «Сатурне-5», посмотрите телеметрическую информацию, которая шла с луны и так далее. Откройте снимки китайских станций, которые работают сегодня вокруг Луны. Есть снимки посадки американцев на спутник, стоят модули. О чем еще можно говорить? То, что Рогозин так пошутил, это его право. Но доказывать здесь нечего. Можно точно также начать доказывать, что Колумб когда-то не обогнул Землю, что Бога нет или наоборот, что он есть», - заявил собеседник агентства.

Сам космонавт вполне убежден существующими доказательствами. Верит он и в то, что Россия сможет осуществить пилотируемый полет к Луне, а говорить о нашем отставании от американцев на 60 лет, по его мнению, некорректно.

«Если говорить о технике и технологиях, то лунную миссию мы сможем осуществить на 100-110%. То, что сделали американцы в 60-70 годах 20 века, мы этого ничего не потеряли, мы все это умеем. Наша цивилизация развивается по восходящему уровню, как бы медленно это не происходило. Если 60 лет назад люди высадились на Луну, то мы и сегодня можем это сделать. С точки зрения техники и технологии никаких проблем нет», - заключил космонавт Павел Виноградов.

В начале ноября Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия построит на Луне комическую базу. По его словам, перед страной сейчас стоит более масштабная задача, чем перед США в 1970-х годах.

Напомним, первая высадка американцев на Луну произошла в 1969 году. Ее совершили астронавты NASA Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Они стали первыми людьми, ступившим на поверхность спутницы Земли. По программе «Apollo» астронавты из США совершили еще шесть успешных высадок на Луне. Последняя состоялась в 1972 году.