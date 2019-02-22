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В Роскачестве рассказали о хорошем коньяке

22 Февраля 2019 в 12:47
В Роскачестве рассказали о хорошем коньяке

В «Роскачестве» дали рекомендации россиянам о том, на что обращать внимание при выборе коньяка. Специалисты сообщили, что покупать его необходимо в специализированных магазинах. Прежде всего стоит обратить внимание на этикетку, которая должна содержать полую информацию о напитке, а также на цвет напитка: чем меньше выдержка, тем светлее коньяк.

В ведомстве напомнили, что минимальная стоимость этого напитка в магазине составляет 371 рубль за бутылку объёмом 0,5 л. С учётом акцизов и технологии производства стоимость должна составлять не меньше 450 рублей, отмечает RT

Если коньяк стоит меньше, то это должно насторожить покупателя, пишет «Русская планета».

Согласно данным «Роскачества», в пятерку лучших брендов коньяков в России попали: Courvoisier, Hennessy, Martell, Remy Martin и «Бахчисарай», передает Ura.ru.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что алкоголь и холод оказались главными причинами смертности мужчин в России.

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