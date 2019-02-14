Четверг
14 февраля
USD 65.68
EUR 74.39
Горячие новости

В Роскачестве не нашли хороших пельменей

14 Февраля 2019 в 10:17
В Роскачестве не нашли хороших пельменей
Специалисты Роскачества не нашли ни один образец пельменей, достойных «Знака качества»

Как рассказал глава ведомства Максим Протасов, высокую оценку не получил ни один из 48 образцов, в каждом из них были обнаружены остатки антибиотиков.

Из минусов также отмечена недостоверная информация на упаковках. Производители, как правило, указывают более дорогие ингредиенты, добавляют крахмал и загустители, пишет Ura.ru.

При этом Максим Протасов добавил, что проверка уже дала позитивный результат. Так, некоторые производители уже заявили об усилении внутреннего контроля на производстве или вовсе отказались от прежних поставщиков.

Ранее НСН писала, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталс» Евгений Кузнецов, выигравший в сезоне 2017/18 вместе с командой Кубок Стэнли, поел пельменей из трофея.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.