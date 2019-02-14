В Роскачестве не нашли хороших пельменей

Как рассказал глава ведомства Максим Протасов, высокую оценку не получил ни один из 48 образцов, в каждом из них были обнаружены остатки антибиотиков.
Из минусов также отмечена недостоверная информация на упаковках. Производители, как правило, указывают более дорогие ингредиенты, добавляют крахмал и загустители, пишет Ura.ru.
При этом Максим Протасов добавил, что проверка уже дала позитивный результат. Так, некоторые производители уже заявили об усилении внутреннего контроля на производстве или вовсе отказались от прежних поставщиков.
Ранее НСН писала, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталс» Евгений Кузнецов, выигравший в сезоне 2017/18 вместе с командой Кубок Стэнли, поел пельменей из трофея.