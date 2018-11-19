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В Риме запретили пить и наряжаться центурионом

19 Ноября 2018 в 15:19
В Риме запретили пить и наряжаться центурионом
ФОТО: Smithsonian Magazine

Власти Рима запретили появление на улицах города в костюме центуриона. Об этом сообщает The Local, подчёркивая, что нарушителям - за прилюдное ношение костюма римского военачальника - грозит штраф в размере 400 евро. Отмечается, что поводом для принятия этих мер стали многочисленные жалобы местных жителей и туристов. По их словам, «центурионы» слишком завышали цены за фото с ними, иногда грубили прохожими, а также попадались на карманных кражах.

Также отмечается, что под запрет попадает распитие алкоголя в темное время суток. Спиртные напитки в стеклянной таре отныне запрещается распивать на улице, начиная с десяти часов вечера. С полуночи под запрет попадает алкоголь из любой емкости, который жители или гости Рима решили распить под открытым небом. А с двух часов ночи продавать спиртное запрещено даже барам и ночным клубам.

Нарушителям грозит штраф – его размер составляет 150 евро, заведениям придётся заплатить 280 евро.

Напомним, в конце октября новость о ЧП в римском метро, где из-за поломки эскалатора пострадали болельщики российского ЦСКА, стала одной из главных в итальянских СМИ. ЧП случилось 23 октября на станции Repubblica. Едущий вниз эскалатор сначала набрал огромную скорость, а потом резко остановился. В результате травмы получили 30 человек, 16 россиян были госпитализированы. В эфире НСН аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов дал несколько советов о том, как действовать в подобной ситуации.

 

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