Как выжить на «летящем» эскалаторе. Советы спасателя

РИА Новости

Спасатель МЧС рассказал НСН, как вести себя в случае поломки эскалатора в метро или торговом центре.

Новость о ЧП в римском метро, где из-за поломки эскалатора пострадали болельщики российского ЦСКА, стала одной из главных в итальянских СМИ на минувшей неделе. ЧП случилось 23 октября около 19:00 по местному времени на станции метро Repubblica. Едущий вниз эскалатор сначала набрал огромную скорость, а потом резко остановился. В результате травмы получили 30 человек, 16 россиян были госпитализированы.

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в эфире НСН дал несколько советов, как действовать в подобной ситуации.

«Большинство жителей мегаполисов передвигаются при помощи метро, мы всегда можем оказаться в ситуации, как произошла с болельщиками в Риме. Время от времени техника действительно отказывает. Тут важно помнить, что на эскалаторах, не только в метро, но и в торговых центрах, есть кнопка «стоп» для экстренной остановки эскалатора. Бывают случаи, когда у детей застревают пальчики, а у взрослых – шарф или рукав одежды, - в движущихся механизмах. В такой ситуации резкая остановка может реально спасти людей», - заявил собеседник агентства.

Если речь идет про ускорение работы эскалатора, когда люди с большой скоростью начинают лететь вниз, то здесь важно держаться за поручень и постараться «остаться на ногах».

«Если человек падает, то в лежачем состоянии у него меньше шансов защитить себя. На него могут упасть другие люди, его травмируют. Упавший человек может получить различные травмы – начиная от вывихов и ушибов до повреждения позвоночника и трамп грудной клетки. Упавшим надо постараться подняться как можно быстрее. При этом раненых людей лучше не двигать, если нет риска дальнейших травм. Если такой риск присутствует, то, конечно, раненых необходимо оттащить в сторону», - пояснил спасатель МЧС.

Но, самое главное, это суметь быстро оценить ситуацию и выбрать варианты действий.

«Нужно быстро уметь ориентироваться в пространстве, чтобы понять, что произошло. Большинство людей передвигаются на эскалаторе «на автомате», поэтому при ЧП их реакция – это оцепенение и ступор. Они забывают, что в случае нештатной ситуации работы эскалатора можно, держась за поручень, прыгнуть в сторону – на балюстраду. Главное не оказаться в центре толпы», - заключил Эдуард Халилов.

Добавим, что большинство пострадавших россиян уже выписаны из больниц Рима. Продолжают свое лечение в стационаре трое соотечественников, их состояние удовлетворительное, а жизнь вне опасности, сообщили в посольстве РФ в Италии.