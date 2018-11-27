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В Раде уточнили регионы с военным положением

27 Ноября 2018 в 10:28
В Раде уточнили регионы с военным положением

В Верховной раде Украины уточнили, что военное положение будет введено еще в двух регионах. К ранее обозначенным восьми добавились еще два – Запорожская и Донецкая области. Об этом сообщается на сайте Рады в доработанном проекте закона о введении военного положения на территории страны, передает RT.

Согласно принятому закону, военное положение будет действовать в течение 30 дней, начиная с 28 ноября. 

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что предложение о введение военного положения будет принято, поскольку в парламенте «есть договорняк».

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