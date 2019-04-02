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В Раде рассказали, чем чревато президентство Зеленского

2 Апреля 2019 в 09:52
В Раде рассказали, чем чревато президентство Зеленского

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что сомневается возможностях кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского оказать весомое влияние на украинскую политику, сообщает «Свободная Пресса».

«Если выбирают Зеленского, то принципиальных изменений не будет, сменится только элита», - процитировал Рабиновича RT.

По его словам, депутат не может создать коалицию и не добьется никакого успеха в парламенте. Кроме того, Рабинович сообщил, что новый глава государства не сможет изменить и того, что уже успело произойти в стране, поскольку он ограничен в полномочиях, а также не имеет свой слаженной команды, сообщает Ura.ru.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по итогам подсчета 97,48% протоколов получил 30,24% голосов и прошел во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал в эфире НСН, ждать серьёзных изменений в курсе Киева по отношению к Донбассу после второго тура выборов не стоит.

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