В Раде испугались закрытия границы с Россией

В Киев опасаются, что если будет закрыта граница с Россией, то украинская экономика рухнет. Об этом предупредил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в России работают миллионы украинцев. Если граница будет закрыта, то они не смогут перемещаться между странами.

«Если завтра границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?» — сказал Мосийчук.

Парламентарий считает, что если это произойдет, что экономика Украины рухнет, передает RT.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в понедельник завил, что власти думают над возможностью прекращения железнодорожного сообщения с Россией, пишет Ura.ru.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своем Facebook написала, что украинскую экономику держат на плаву «простые люди», которые работают за границей, отмечает argumenti.ru.