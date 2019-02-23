В Раде финалисткам отбора угрожают отказом от поездки на Евровидение после заявлений о Крыме

Борислав Береза, народный депутат Верховной Рады, резко раскритиковал финалисток украинского этапа отбора Евровидения-2019 Анну и Марию Опанасюк за их высказывания о потере Украиной Крыма. Об этом появилась информация в издании «Час Пик».

Член Верховной Рады отметил, что, на его взгляд, исполнительницы, у которых есть подобные политические взгляды, не могут представлять на европейском конкурсе Украину.

«Поэтому говорим девочкам, которые не знают, чей Крым, и хотят сберечь карьеру своих родителей, «прощайте» и делаем выбор из оставшихся», — сказал Береза.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с НСН рассказал, почему, делая любое заявление относительно Крыма, Украина вредит сама себе.

