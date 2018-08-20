Украинский политолог: В вопросах Крыма поезд для Киева давно ушёл

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Политолог Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, почему, делая любое заявление относительно Крыма, Украина вредит сама себе.

Власти Украины не намерены применять военную силу для возвращения Крыма под свой контроль. Как отмечает агентство УНН, об этом заявил заместитель постпреда Украины в Крыму Изет Гданов. Однако, по его словам, в настоящий момент есть решение президента Украины об усилении давления на Россию путем санкций. Он подчеркнул, что ограничительные меры сделают полуостров «дороже» для России.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что Украине поздно предпринимать какие-то меры в вопросах Крыма, потому что «поезд уже давно ушел»:

«Во всех заявлениях властей Украины не упоминаются жители Крыма. Они просто пытаются навредить людям, которые живут на территории полуострова. Если бы власти хотели действительно вернуть Крым, то они пытались бы "дружить". Делали всё возможное, чтобы на той стороне границы люди чувствовали, что к ним жители Украины или, по крайней мере, украинские политики относятся с душевным теплом. А сейчас [идут] то прекращение водного сообщения, то энергетическая блокада, то попытки введения санкций. Как они не понимают, что всё это касается людей, которые свой выбор сделали? Он был сделан благодаря тому, что люди, пришедшие к власти в Киеве, не хотят учитывать ничьё иное мнение, навязывают мнение, которое вообще не приемлемо на физическом уровне для очень многих жителей Украины, оставшихся у них в заложниках – в отличие от граждан Крыма», - заявил собеседник НСН.

По словам Александра Дудчака, делая такие заявления относительно Крыма, Украина просто смотрит на реакцию Запада и пытается найти там какую-то поддержку. Но даже там, по крайней мере, в Европе тема Крыма «сошла на нет».

«По Крыму дискутировать бесполезно. Российское руководство своё мнение относительно полуострова высказало, и оно вряд ли измениться. Да, к сожалению, на Западе санкции ещё действуют. И Украина использует их в своих заявлениях. На самом деле, тем же Соединённым Штатам, просто нужен какой-то повод. Не было бы Крыма, было бы что-то ещё. Что Украина может предъявить России? Чем она может навредить? Все действия будут вредить самой Украине – в многократном размере. Это мы уже видели. Перекрывается авиасообщение – несут убытки, в первую очередь, украинские авиакомпании, перевозчики и граждане. Если перекроется железнодорожное сообщение, то удар будет по гражданам Украины и бюджету страны. Потому что он очень неплохо пополняется от пассажирских перевозок. А перекрытие грузового сообщения – это выстрел в голову», - подчеркнул политолог.

Резюмируя, эксперт выразил мнение о том, что украинским властям необходимо просчитывать свои действия хотя бы на полтора шага вперед, а не идти на поводу у местных «князьков», которые пытаются делить Украину на лоскутки и управлять небольшими территориями с помощью своих вооруженных банд.

Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав РФ в результате референдума, прошедшего в 2014 году. Около 97% жителей Республики Крым и 96% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. В свою очередь глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым – это российская территория, а вопрос о его принадлежности обсуждению не подлежит.