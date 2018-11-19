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В работе Facebook Messenger зафиксированы перебои

19 Ноября 2018 в 23:45
В работе Facebook Messenger зафиксированы перебои

Перебои в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в ряде стран. Передает ТАСС.

На сбои в работе приложения жалуются пользователи в Польше, Великобритании, Франции, Португалии, Италии, Греции, Румынии, Венгрии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии.

Ранее НСН сообщала, что проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдались у пользователей в США и странах Южной Америки. Более половины сообщивших о сбое пользователей жаловались, что страницы социальной сети полностью недоступны. Около трети испытывали трудности при авторизации, еще часть отмечала, что не работают мобильные приложения Facebook.

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