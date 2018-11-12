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Сообщается о сбоях в работе Facebook

12 Ноября 2018 в 21:52
Сообщается о сбоях в работе Facebook

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются у пользователей в США и странах Южной Америки, передает ТАСС.

Более половины сообщивших о сбое пользователей жалуются, что страницы социальной сети полностью недоступны. Около трети испытывают трудности при авторизации, еще часть отмечает, что не работают мобильные приложения Facebook.

Ранее НСН сообщала, что сбой в работе Facebook был в августе. Больше всего неудобств в работе мессенджера ощущали на себе жители Европейских государств. Что касается пользователей из России – здесь также отмечались сбои. Большинство обращений на некачественную работу социальной сети поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Смоленска.

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