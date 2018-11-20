В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция Глеба Самойлова

Один из основателей «Агата Кристи» расскажет о предстоящем уникальном концерте по случаю 30-летия легендарной рок-группы.

В 2018 году группе «Агата Кристи» исполняется 30 лет. Глеб Самойлов, автор большинства композиций коллектива, преподнесёт поклонникам подарок. В декабре он дат единственный концерт в Москве, представляющий собой уникальную ретроспективу. Там можно будет услышать золотые хиты «Агаты Кристи», а также раритетные песни, вроде «Вольно!», «Гномы-Каннибалы». В концерте заявлены специальные гости – музыканты, игравшие в коллективе в разное время.

В ходе пресс-конференции Глеб Самойлов расскажет также о «темной стороне Агаты Кристи», а также ответит на вопросы журналистов. Прямую трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.