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В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция Глеба Самойлова

20 Ноября 2018 в 14:25
В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция Глеба Самойлова

Один из основателей «Агата Кристи» расскажет о предстоящем уникальном концерте по случаю 30-летия легендарной рок-группы.

В 2018 году группе «Агата Кристи» исполняется 30 лет. Глеб Самойлов, автор большинства композиций коллектива, преподнесёт поклонникам подарок. В декабре он дат единственный концерт в Москве, представляющий собой уникальную ретроспективу. Там можно будет услышать золотые хиты «Агаты Кристи», а также раритетные песни, вроде «Вольно!», «Гномы-Каннибалы». В концерте заявлены специальные гости – музыканты, игравшие в коллективе в разное время. 

В ходе пресс-конференции Глеб Самойлов расскажет также о «темной стороне Агаты Кристи», а также ответит на вопросы журналистов. Прямую трансляцию пресс-конференции можно смотреть здесь.

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