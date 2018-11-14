АГАТА КРИСТИ 30 - ТЕМНАЯ СТОРОНА

ФОТО: Пресс-служба Глеба Самойлова

20.11.2018 состоится пресс-конференция одного из основателей легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция одного из основателей легендарной рок-группыПоклонников всегда влекла особая, мрачная романтика "Агаты Кристи", ставшая визитной карточкой легендарного коллектива. Глеб Самойлов, автор большинства песен группы, решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия "Агаты Кристи". На единственном декабрьском концерте в Москве он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как "Ковёр-вертолёт", но и диковинные раритеты, вроде "Бесса мэ", "Вольно!" и "Гномы-Каннибалы". В концерте также примут участие специальные гости – музыканты "Агаты", разных лет.

В ходе пресс-конференции Глеб Самойлов расскажет о «темной стороне Агаты Кристи», раскроет секреты предстоящего концерта, а также ответит на все интересующие вопросы журналистов.