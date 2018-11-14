АГАТА КРИСТИ 30 - ТЕМНАЯ СТОРОНА

ФОТО: Пресс-служба Глеба Самойлова
20.11.2018 состоится пресс-конференция одного из основателей легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова20.11.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция одного из основателей легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова.
Поклонников всегда влекла особая, мрачная романтика "Агаты Кристи", ставшая визитной карточкой легендарного коллектива. Глеб Самойлов, автор большинства песен группы, решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия "Агаты Кристи". На единственном декабрьском концерте в Москве он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как "Ковёр-вертолёт", но и диковинные раритеты, вроде "Бесса мэ", "Вольно!" и "Гномы-Каннибалы". В концерте также примут участие специальные гости – музыканты "Агаты", разных лет.
В ходе пресс-конференции Глеб Самойлов расскажет о «темной стороне Агаты Кристи», раскроет секреты предстоящего концерта, а также ответит на все интересующие вопросы журналистов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».