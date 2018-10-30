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В правительстве назвали законными штрафы за превышение средней скорости

30 Октября 2018 в 08:57
В правительстве назвали законными штрафы за превышение средней скорости

В правительстве РФ раскритиковали законопроект, который предполагает запрет на штраф за превышение средней скорости машин на определенном участке дороги. В частности в кабмине заявили, что использование специальных камер, которые фиксируют среднюю скорость абсолютно обосновано, а наказание за нарушение скоростного режима — законно, пишут «Известия».

Отметим, что сейчас камеры, фиксирующие данные о скорости проезжающих машин на определенных участках дороги, используются в нескольких регионах России. Информация о скорости поступает на специальный сервер, где происходит вычисление средней скорости автомобиля. При обнаружении нарушения выписывается штраф.

Напомним, летом 2018 года группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым предложили отказаться от практики штрафов за превышение средней скорости. Они заявили, что подход является неверным, в связи с тем, что ни в правилах дорожного движения (ПДД), ни в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нет такого понятия, как средняя скорость.

Ранее, автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН рассказал о положительных и отрицательных сторонах увеличения числа камер видеонаблюдения на российских дорогах.
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