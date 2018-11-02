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В порт Батуми вошли корабли НАТО

2 Ноября 2018 в 22:54
В порт Батуми вошли корабли НАТО

В западногрузинский морской порт Батуми вошла группа Второго постоянного соединения противоминных кораблей НАТО, передает «Синьхуа».

В состав группы входят - флагманский корабль «FGS Rhein» из Германии, а также корабли из Турции, Болгарии, Румынии и Испании.

В Батуми группировка проведет совместные учения вместе с представителями Береговой охраны Грузии.

Как ранее сообщала НСН, вступление Грузии и Украины в НАТО заставит Россию заняться укреплением оборонительного пояса в районе Сочи, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин. Такие меры станут необходимыми в силу объективных причин, заявил в эфире НСН президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов.

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