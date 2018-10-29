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Эксперт объяснил, зачем России оборонительный пояс вокруг Сочи

29 Октября 2018 в 19:16
Эксперт объяснил, зачем России оборонительный пояс вокруг Сочи

Эксперт Академии военных наук РФ заявил НСН, что с вступлением в НАТО Киева и Тбилиси круг недружественного союза вокруг России сузится.

Вступление Грузии и Украины в НАТО заставит Россию заняться укреплением оборонительного пояса в районе Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин, пишет РИА Новости.

Такие меры станут необходимыми в силу объективных причин, заявил в эфире НСН президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов (слушайте аудио).

«Если Украина и Грузия вступают в НАТО, значит, границы этого недружественного нам военного блока продвигаются ещё ближе к нашей столице, к центрам управления и стратегическими силами, к крупнейшим городам. Было высказано мнение, что Сочи придётся строить некий оборонительный район. Видимо, какое-то подобие калининградского особого района, но уже в районе Сочи», — заметил эксперт.

Напомним, что Киев и Тбилиси неоднократно выражали желание вступить в Североатлантический альянс, однако для этого им необходимо привести в соответствие со стандартами организации целый ряд моментов.

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