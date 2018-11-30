В поломке самолета Меркель ищут криминальный след

Власти ФРГ расследуют инцидент с самолетом канцлера Ангелы Меркель, который вынужден был из-за неполадок вернуться в Германию, будучи в небе над Нидерландами. Он совершил незапланированную посадку в Кельне, пишут «Дни.ру». Сейчас власти ищут криминальный след в происшествии.

Самолет направлялся в Аргентину, где сегодня открывается саммит G20. Из-за авиаинцидента Меркель пропустит первый день мирового форума, сообщает РЕН ТВ. В Буэнос-Айрес немецкий канцлер полетит регулярным рейсом из Мадрида.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что в отличие от многих политиков, Меркель понимает, что Россию невозможно заставить то, что хочет Запад.

