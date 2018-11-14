Подозреваемый в убийстве подмосковного следователя попросил убежище в Грузии

Россиянин, которого подозревают в убийстве следователя полиции Московской области Евгении Шишкиной, попросил у властей Грузии политического убежища, сообщает сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Адвокат подозреваемого заявил, что при экстрадиции в Россию его подзащитного может ожидать высшая мера наказания.

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар поддержала в эфире НСН предложение сенаторов о запрете стеклянных кабин и клеток в залах судебных заседаний.

«Человек до момента вступления приговора в законную силу является невиновным и пользуется теми же правами, что и гражданин, который не привлекается к уголовной ответственности. Особый правовой статус обвиняемого не говорит о том, что человек должен быть лишен возможности в зале судебного заседания сидеть за столом, пользоваться услугами адвоката, делать записи. Сам факт нахождения человека в таких условиях создает эффект, что приговор, который выносится этим людям, уже подразумевает то, что они заключенные. И на судью и присяжных это иногда действует не совсем положительно», - заявила Людмила Айвар.