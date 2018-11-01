В Подольске на иномарку скинули стеклянную тару

В Подольске неизвестные бросили бутылки и пивные банки на автомобиль, который был припаркован на бульваре 65-летия Победы у дома №5, корпус 1, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Сбрасывание 2-3 бутылок и 6-7 пивных банок произошло примерно с 12-го этажа. От действий неизвестных пострадала крыша автомобиля.

Ранее НСН сообщала, что в Москве женщина погибла после попадания в нее колеса, отлетевшего от грузовика. Москвичка смотрела в телефон и не заметила летящее на нее колесо. От полученных травм она скончалась на месте.