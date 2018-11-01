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Отлетевшее от грузовика колесо убило женщину в Москве

1 Ноября 2018 в 21:30
Отлетевшее от грузовика колесо убило женщину в Москве

В Москве 36-летняя женщина погибла после попадания в нее колеса, отлетевшего от грузовика, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Грузовик двигался по Третьему транспортному кольцу, когда у него отлетело одно из спаренных задних колес. Водитель, осуществил торможение, но колесо к этому моменту уже набрало большую скорость и выкатилось на тротуар.

Москвичка смотрела в телефон и не заметила летящее на нее колесо. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее НСН сообщала, что крупная авария с человеческими жертвами произошла в центре Москвы в Новолужнецком проезде, где столкнулись рейсовый автобус и несколько легковых автомобилей, один из них перевернулся. По одной из версий, одному из участников ДТП стало плохо за рулем, по другой, причиной аварии могли стать некачественные колесные диски. По свидетельству очевидцев, у одной из машин во время движения раскололось и отлетело колесо.


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