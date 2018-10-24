В подмосковном Одинцове электричка сбила человека

На железнодорожной станции Одинцово электричка сбила человека. Он пытался забраться на платформу, но не успел. Как сообщают очевидцы, никаких звуковых сигналов не было.

«Я ехала на этой электричке в последнем вагоне. Сигналов не слышала. Просто в какой-то момент электричка резко остановилась. Стояли минут десять», - цитирует слова свидетельницы Марии Мехтиевой сайт « Подмосковье Сегодня ».

В настоящий момент неизвестно, удалось ли человеку выжить.

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