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В Подмосковье загорелся химический завод

29 Ноября 2018 в 16:56
В Подмосковье загорелся химический завод

Химическое предприятие загорелось в подмосковном городе Воскресенск. ЧП произошло на территории предприятия «Воскресенские минеральные удобрения», сообщает «Подмосковье сегодня». По словам очевидцев, был слышны несколько хлопков, похожих на запуск петард.

В Воскресенском пожарно-спасательном гарнизоне сообщили, что возгорание произошло в строении градирни. Там также отметили, что угрозы для населения города пожар не представляет.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН назвал возможные причины нападения полицейского на сотрудника прокуратуры в подмосковном городе Электросталь.

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