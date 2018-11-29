В Подмосковье загорелся химический завод

Химическое предприятие загорелось в подмосковном городе Воскресенск. ЧП произошло на территории предприятия «Воскресенские минеральные удобрения», сообщает «Подмосковье сегодня». По словам очевидцев, был слышны несколько хлопков, похожих на запуск петард.

В Воскресенском пожарно-спасательном гарнизоне сообщили, что возгорание произошло в строении градирни. Там также отметили, что угрозы для населения города пожар не представляет.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН назвал возможные причины нападения полицейского на сотрудника прокуратуры в подмосковном городе Электросталь.