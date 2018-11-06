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В Подмосковье в ДТП попали три подростка

6 Ноября 2018 в 23:19
В Подмосковье в ДТП попали три подростка

Автомобиль после ДТП сбило трех подростков под Москвой. Инцидент произошел в Пионерском переулке подмосковных Бронниц.

Один из подростков получил серьезные травмы, двоим помощь медики оказали на месте, передает РЕН ТВ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве 36-летняя женщина погибла после попадания в нее колеса, отлетевшего от грузовика. Грузовая машин двигалась по Третьему транспортному кольцу, когда у него отлетело одно из спаренных задних колес. Водитель, осуществил торможение, но колесо к этому моменту уже набрало большую скорость и выкатилось на тротуар. Москвичка смотрела в телефон и не заметила летящее на нее колесо. От полученных травм она скончалась на месте.

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