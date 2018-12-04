В Подмосковье ожидаются сложные погодные условия

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время с сохранением на ночь 5 декабря в Подмосковье возможен гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

МЧС обращается к жителям Московской области с просьбой быть внимательными.

Водителям рекомендуется по возможности не пользоваться личным транспортом или осуществлять движение по дороге с предельной осторожностью, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Воцарившаяся в последние дни осени настоящая зимняя погода задержится в столичном регионе еще как минимум на день. Зато потом москвичей и гостей столицы ожидает смягчение температурного режима и снегопад. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.