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В Подмосковье ожидаются сложные погодные условия

4 Декабря 2018 в 21:27
В Подмосковье ожидаются сложные погодные условия

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время с сохранением на ночь 5 декабря в Подмосковье возможен гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

МЧС обращается к жителям Московской области с просьбой быть внимательными.

Водителям рекомендуется по возможности не пользоваться личным транспортом или осуществлять движение по дороге с предельной осторожностью, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Воцарившаяся в последние дни осени настоящая зимняя погода задержится в столичном регионе еще как минимум на день. Зато потом москвичей и гостей столицы ожидает смягчение температурного режима и снегопад. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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