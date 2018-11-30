Гидрометцентр пообещал москвичам отдых от мороза

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Ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала НСН об ослаблении морозов в Центральной России до нулевых отметок.

Воцарившаяся в последние дни осени настоящая зимняя погода задержится в столичном регионе еще как минимум на день. Зато потом москвичей и гостей столицы ожидает смягчение температурного режима и снегопад. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«С наступлением календарной зимы морозная погода сохранится. Она будет обуславливаться антициклоном. В ночь на субботу до -15 – 17°С градусов, по области – 13 – 18°С, местами до -22°С. В самом центре городе на пару-тройку градусов теплее. Ветер юго-восточный, небольшая облачность. Очень звёздное небо, отсюда и такое выхолаживание.. Днем в субботу потепление до - 6 - 11°С, но ветер начнет усиливаться до 5-10 м/с, на дорогах гололедица», - сообщила синоптик.

И если суббота будет радовать морозов и настоящей русской зимы, то уже в воскресенье настанет повод радоваться любителям более мягких температур.

«В воскресенье погода будет кардинально меняться. По области облачная погода, со снегом. Циклон, который пройдет по северу региона, оттеснит антициклон на юго-восток. Ночью - 6 - 11°С градусов, днем - -3 - -5°С градусов. Температурный режим будет уже мягче. Такие же температуры сохранятся в понедельник-вторник. В среду уже потеплеет до нулевых отметок, будет идти снег», - рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По предварительным прогнозам новогодняя ночь будет не очень морозной, до -7 – 11°С градусов, но снежной. Снег пойдет ранним утром 31 декабря.