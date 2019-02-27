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В Подмосковье бойцовая собака растерзала щенка

27 Февраля 2019 в 22:05
В Подмосковье бойцовая собака растерзала щенка

В микрорайоне Красногорска Павшинская Пойма ребенок гулял с двумя маленькими собачками. В какой-то момент на одного из его питомцев набросился стаффордширский терьер без намордника и ошейника. Мальчик попытался оттащить животное и расцепить пасть, чтобы высвободить щенка. Хозяйка пса бойцовой породы не пыталась остановить его. Щенка спасти не удалось.

Жители микрорайона подключились к поискам безответственной владелицы стаффорда и выяснили, где она живет. Данные передали в правоохранительные органы, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее НСН сообщала, что Следственный комитет приступил к выяснению обстоятельств гибели во Владимире мужчины, найденного растерзанным, предположительно собаками, на территории гаражей в микрорайоне Доброе. Ещё живого пострадавшего заметил местный житель, выезжая из гаража. Вызванная скорая помощь сделала всё возможное, однако спасти мужчины не удалось. Скончавшемуся на вид от 23 до 25 лет. На теле обнаружены признаки переохлаждения и следы укусов животного.

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