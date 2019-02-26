Собаки растерзали прохожего во Владимире

Следственный комитет приступил к выяснению обстоятельств гибели во Владимире мужчины, найденного растерзанным, предположительно собаками, на территории гаражей в микрорайоне Доброе. Об этом сообщает Следственное управление областного главка СК РФ.

Ещё живого пострадавшего заметил местный житель, выезжая из гаража. Вызванная скорая помощь сделала всё возможное, однако спасти мужчины не удалось. Скончавшемуся на вид от 23 до 25 лет. На теле обнаружены признаки переохлаждения и следы укусов животного.

Руководство города поставлено в известность о ЧП для оперативного принятия мер к бездомным животным, обитающих в этом микрорайоне. Ранее местные жители неоднократно рассказывали о том, что в районе гаражей на выезде в сторону Нижнего Новгорода бродячие псы нападают на людей, однако администрация Владимира не принимала никаких мер.

Тем временем официальный представитель мэрии Александр Карпилович заявил «Зебра-ТВ», что ничего такого в гаражном кооперативе не случилось. Чиновник сослался на слова председателя ГСК, который не подтверждает сообщения о растерзанном гражданине.