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В Петербурге у жилого дома нашли ртуть

20 Марта 2019 в 21:38
В Петербурге у жилого дома нашли ртуть

Ртуть обнаружили в мусорном баке на контейнерной площадке около дома 61 на улице Седова у жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга, передает РИА «Новости».

Жидкий металл обнаружил водитель мусоровоза при трамбовке мусора.

Загрязненными ртутью оказались три контейнерные площадки, мусоровоз, а также порядка 7 тонн собранных ранее бытовых отходов, одежда и обувь водителя.

Контейнерные площадки и машина были огорожены, проведена обработка личных вещей водителя и мусоровоза. Мусорный бак планируется утилизировать.

Угрозы для населения нет. Продолжаются работы по сбору ртути и демеркуризации остальных площадок.

Ртуть — переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты.

Экс-депутат, бывший член комитета Госдумы по энергетике, экономист Андрей Крутов в беседе с НСН объяснил, почему полный и принудительный переход на энергосберегающие лампы в России будет затруднительным. «Во-первых, газоразрядные энергосберегабщие лампы вообще вредны — в них содержится ртуть и прочие токсичные вещества. Светодиодные лампы теоретически могли бы стать заменой, но они очень дорогие и, кстати говоря, не очень качественные. В большинстве своём они и производятся не у нас, а ламповые заводы были и в России», — рассказал Крутов.

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