В Пентагоне не знают, что делать после выхода из ДРСМД

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что у американской армии нет пока плана, как не допустить разработку Россией ядерных ракет средней дальности после развала ДРСМД, сообщает НСН.

Во время слушаний в Сенате генерал Скапаротти сообщил законодателям, что США и союзники все еще изучают доступные варианты после решения администрации Дональда Трампа приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1 февраля.

«Мы сказали нашим союзникам в НАТО, что мы будем планировать все вместе. Мы начали это делать. Не знаю, есть ли у нас план в настоящий момент. Знаю, что мы работаем над тем, что нам кажется будущим планом», — цитирует генерала Скапаротти газета The Washington Post.

По его словам, Соединенные Штаты могут рассматривать что-то вроде нового или возрожденного соглашения с Россией, которое бы установило ограничения по развитию вооружения и тем самым способствовало стабильности.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, что ситуация по ДРСМД сложилась сложная и большой вопрос — возможны ли новые договоренности.

