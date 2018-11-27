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В парламенте Бельгии поддержали действия России в Керченском проливе

27 Ноября 2018 в 14:25
В парламенте Бельгии поддержали действия России в Керченском проливе

Депутат федерального парламента Бельгии от оппозиционной «Народной партии» Альдо Каркасси заявил, что поддерживает действия России в результате инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА Новости. По его словам, российская сторона предпринимала действия в рамках международного права и была вынуждена защищаться.

«Россия точно не заинтересована в конфликте, поскольку не она создала эту ситуацию, она была в позиции защищающейся стороны, а не стороны-нарушителя», — заявил Каркасси.

Парламентарий также высказал убежденность в том, что в этой ситуации «здравый смысл восторжествует», передает «Свободная пресса».

На пресс-конференции НСН во вторник первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киев рассчитывал, что при нарушении государственной границы Россия потопит корабли ВМС Украины. 

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