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В открытом океане перевернулась лодка Федора Конюхова

2 Апреля 2019 в 12:43
В открытом океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась из-за шторма. В экспедиционном штабе путешественника сообщили, что судно было повреждено, пишут argumenti.ru.

Уточняется, что шторм начался после суток хорошей погоды, поэтому не сразу стал вызывать опасения у путешественника. Однако вскоре начались крупные волны, из-за которых лодка несколько раз опрокинулась.

Сообщается, что в итоге судно все же встало на ровный киль, но избежать поломок не удалось. На лодке оказался поврежден ветроуказатель, а также утрачены солнечные панели.

Известно, что сам Конюхов во время шторма находился в рубке с задраенными люками, поэтому не пострадал.                 Сейчас связь с путешественником не нарушена. Полная информация о произошедшем станет известна после улучшения погодных условий, уточняет RT.

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