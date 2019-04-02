В открытом океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась из-за шторма. В экспедиционном штабе путешественника сообщили, что судно было повреждено, пишут argumenti.ru.

Уточняется, что шторм начался после суток хорошей погоды, поэтому не сразу стал вызывать опасения у путешественника. Однако вскоре начались крупные волны, из-за которых лодка несколько раз опрокинулась.

Сообщается, что в итоге судно все же встало на ровный киль, но избежать поломок не удалось. На лодке оказался поврежден ветроуказатель, а также утрачены солнечные панели.

Известно, что сам Конюхов во время шторма находился в рубке с задраенными люками, поэтому не пострадал. Сейчас связь с путешественником не нарушена. Полная информация о произошедшем станет известна после улучшения погодных условий, уточняет RT.