В ОНФ подготовили доклад для Путина о «мусорной реформе»

Плохая информированность людей приводит к сложностям в реализации «мусорной реформы» в регионах. К такому выводу пришли активисты ОНФ, собирая материалы по проблеме для доклада президенту РФ, лидеру Народного фронта Владимиру Путину.

Общественный контроль за «мусорной реформой», которая стартовала в 70 из 85 регионов России, ОНФ осуществляет по поручению главы государства. Планируется, что к апрелю до 90% регионов включатся в реформу.

В ОНФ была открыта круглосуточная горячая линия для россиян по вопросом обращения с ТКО. С помощью интерактивного ресурса «Карта мусорных площадок» эксперты Фронта также вели сбор данных о ходе реформы. Активисты ОНФ в рамках рейдов проверили порядка 40 объектов, в том числе мусоросортировочные станции, мусорные заводы.

Большинство жалоб граждан связаны с отсутствием изменений качества услуг по вывозу и переработке ТКО и возросшей ценой. Россияне отмечают, что при росте тарифов во многих населенных пунктах по-прежнему не оборудованы контейнерные площадки, мусорные контейнеры старые или отсутствуют вовсе, отходы вывозят на уже известные и часто переполненные полигоны, переработка ТКО не развивается.

«Реформа, безусловно, стартовала со значительными трудностями. Во многом они были вызваны некачественной подготовительной информационной кампанией в регионах. Из четырех тысяч звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути «мусорной реформы» - в чем она заключается и за что теперь в платежках возникает новая цена», - отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Народный доклад, который подготовил ОНФ по реализации «мусорной реформы», уже направлен президенту РФ Владимиру Путину. Презентация документа состоится 4 марта на пресс-конференции ОНФ в Москве.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН заявил, что годовые расчеты расходов на обращение с ТКО в России сделаны по наиболее высоким тарифам.